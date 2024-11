L’hashish nascosto negli slip: preso a San Berillo il pusher latitante

catania

L'operazione della Polizia: deve scontare quattro anni e mezzo per spaccio

Doveva scontare una pena di 4 anni e 6 mesi, ma si era reso irreperibile da alcuni mesi. L’uomo, un gambiano di 25 anni, è stato però individuato dalla Polizia. Il 25enne non è passato inosservato agli agenti della Sezione Criminalità Straniera e Prostituzione della Squadra Mobile che l’hanno fermato nel quartiere San Berillo vecchio dove è stato visto stazionare con un atteggiamento particolarmente sospetto.

Alla vista degli agenti, il giovane ha provato a spostarsi e a confondersi in un capannello di persone, nel tentativo di non destare le attenzioni dei poliziotti. In realtà, gli agenti della Squadra Mobile non l’hanno perso di vista un solo istante, monitorandolo costantemente in modo da valutare il momento migliore per intervenire. Con un’azione lampo, i poliziotti sono riusciti a fermarlo e neutralizzare qualsiasi tentativo di fuga. Sottoposto a perquisizione, il 25enne è stato trovato in possesso di un panetto di hashish, in parte già utilizzato, nascosto negli slip, e di un’ulteriore dose di hashish, trovata in tasca e già pronta per essere smerciata.