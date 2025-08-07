Librino, bonificata l’ex scuola “Brancati”. L’assessore Pesce: «Al più presto le telecamere»

Fondi regionali

L’intervento per frenare gli zozzoni sarebbe possibile con i 10 milioni degli “extracosti”

Un’altra enorme discarica è in corso di bonifica, quella nella ex scuola Brancati in viale Grimaldi a Librino. Chiusa da ormai vent’anni la scuola, per la quale sono stati fatti vari appelli per il recupero poi falliti, come quello della “Piattaforma Librino” con l’uso dei fondi Pui , è stata da allora regolarmente utilizzata come deposito a cielo aperto di rifiuti. Ieri nell’intervento operato dalla ditta Ecocar, titolare dell’appalto rifiuti nel lotto Sud «sono stati recuperati, tra gli altri, almeno una tonnellata di pneumatici», dice il presidente del VI Municipio Francesco Valenti. «Ringrazio l’assessore all’Ecologia Massimo Pesce e la Regione, perché l’intervento è stato fatto con le somme per gli “extracosti” imputate al Comune. Ma – prosegue Valenti – non si può andare avanti così: altre mega discariche, come quella in viale San Teodoro vicino al campo dei Briganti rugby, vanno trattate il prima possibile». Il recupero della ex Brancati andrà avanti nei prossimi giorni.

L’intervento è parte di una più ampia serie «di bonifiche in grandi discariche cittadine. Abbiamo concluso pochi giorni fa quello in via Toledo, dove a breve partirà il cantiere per fare il nuovo centro comunale di raccolta con i fondi “Caivano”, abbiamo quasi concluso quello in via Ungaretti, dove chiuderemo l’accesso, così come siamo intervenuti in via Fondo Romeo e via Calliope. Qui però ci vorrà una azione coordinata con le aziende che lavorano in quella zona vicina al cimitero e con i residenti. Il sindaco Enrico Trantino ha in programma di andare a parlare con loro».