Librino: finalmente si torna a scuola. Guasto riparato alla Brancati. I genitori: «Grazie al Comune»

Il caso a "lieto fine"

Dal 27 gennaio, e fino a mercoledì circa 300 alunni erano stati costretti a fare lezione da casa. Il tutto a causa di un furto di rame a una cabina dell’energia elettrica. Ripristinarla è costato 18mila euro

«La scuola è stata riaperta nei tempi promessi. Anzi, un giorno prima. Ringraziamo quindi di cuore l’assessore Andrea Guzzardi e tutta l’amministrazione comunale. In passato non si era stati così celeri nel risolvere un problema simile». Finalmente un lieto fine per la scuola Brancati di viale San Teodoro, a Librino: come comunica il presidente del Consiglio d’istituto Francesco Cirnigliaro, il guasto che aveva causato la mancanza di energia elettrica fin dal 27 gennaio, è stato risolto. E i bambini ieri mattina sono tornati sui banchi.

«Una gioia rivedere qui i bambini, e un sollievo anche per noi genitori», prosegue Cirnigliaro. Il riferimento è alla complessa gestione delle scorse due settimane di didattica a distanza a cui gli alunni del plesso, oltre 300, sono stati costretti. A causa di un furto di cavi di rame infatti la cabina che comanda la fornitura di energia elettrica al plesso era stata danneggiata irreparabilmente. Chi ha agito nottetempo nella cabina, che si trova all’esterno dei locali dell’istituto, ha infatti causato un cortocircuito alle apparecchiature. Un danno da oltre 18mila euro, a cui il Comune e l’assessorato all’Istruzione hanno prontamente rimediato nei giorni successivi. L’attesa è stata dovuta però ai tempi tecnici di consegna dell’impianto, che è stato installato a partire da lunedì con interventi di tecnici comunali, dell’Enel e di una ditta specializzata. Mercoledì sera, finalmente, la fine del “buio”. Ad accompagnare Cirnigliaro anche la sua vice Rachele Magrì, che aggiunge: «Oggi per la scuola, per i genitori e per gli alunni il rientro è stato una vera festa. Grazie davvero».