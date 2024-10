Librino, mezzo milione di euro per le manutenzioni negli alloggi popolari

Lavori

Sarà di 500mila euro la cifra destinata per lavori di manutenzione straordinaria in immobili di Librino con alloggi di edilizia popolare di proprietà comunale. Il piano di interventi, voluto dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore alle Manutenzioni Giovanni Petralia, è stato messo a punto dopo una serie di sopralluoghi e tavoli tecnici ai quali hanno partecipato anche i consiglieri della quinta commissione consiliare Lavori Pubblici del Comune di Catania.

La gara d’appalto è stata già pubblicata e i lavori dovrebbero partire entro l’anno con una durata di circa tre mesi. Tra gli interventi da realizzare ci sono la ristrutturazione delle terrazze e di un prospetto dell’edificio di viale Nitta 12, dove spesso si sono verificati infiltrazioni di acqua piovana nelle abitazioni e la ristrutturazione dell’impianto fognario in altri due immobili con alloggi, in viale Moncada 12 e viale Moncada 10, per fermare il riversamento dei liquami sulla strada.