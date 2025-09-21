Librino, nuovo incendio nella spina verde. Il Comitato di quartiere: «I piromani agiscono liberamente»

Degrado

Tra viale Castagnola e viale Bummacaro a Catania l'ennesimo rogo di rifiuti. E i residenti chiedono l'intervento del Comune

«Sono gli stessi che prima scaricano la spazzatura e poi incendiano. Persone che, ricordo, non stanno nel quartiere ma vengono da fuori proprio per scaricare i rifiuti. Purtroppo, come abbiamo già denunciato, qui arrivano prima gli incivili e i piromani che il Comune purtroppo. Quelli che scaricano impunemente i rifiuti facendo i propri comodi hanno sempre spazio di manovra». Così Franco Torre, del Comitato Librino attivo, annuncia un nuovo incendio di rifiuti, oggi intorno alle 16,30, nella spina verde fra il viale Castagnola e il viale Bummacaro.