Degrado
Librino, nuovo incendio nella spina verde. Il Comitato di quartiere: «I piromani agiscono liberamente»
Tra viale Castagnola e viale Bummacaro a Catania l'ennesimo rogo di rifiuti. E i residenti chiedono l'intervento del Comune
«Sono gli stessi che prima scaricano la spazzatura e poi incendiano. Persone che, ricordo, non stanno nel quartiere ma vengono da fuori proprio per scaricare i rifiuti. Purtroppo, come abbiamo già denunciato, qui arrivano prima gli incivili e i piromani che il Comune purtroppo. Quelli che scaricano impunemente i rifiuti facendo i propri comodi hanno sempre spazio di manovra». Così Franco Torre, del Comitato Librino attivo, annuncia un nuovo incendio di rifiuti, oggi intorno alle 16,30, nella spina verde fra il viale Castagnola e il viale Bummacaro.
La situazione di degrado nel sottopassaggio pedonale era stata denunciata nelle scorse settimane dallo stesso comitato con un video insieme a Sara Fagone, anche lei del Comitato. L'appello contro la situazione di degrado, non lontano dalla scuola Campanella-Sturzo, era stato poi ripreso anche da Sinistra italiana. «Aspettiamo ancora l'intervento che abbiamo chiesto più volte per controllare l'area. Noi ci troviamo in mezzo alla spazzatura, senza illuminazione, con i marciapiedi inondati di erbacce. La pista ciclabile, una delle più lunghe di Catania, completamente inutilizzabile. Cosa sta facendo signor sindaco? E lei signor presidente della Circoscrizione?», prosegue Torre.