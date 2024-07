Licenze taxi per persone in sedia a rotelle, Buceti: «Orgoglioso del nuovo regolamento comunale»

Catania

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia commenta l’approvazione dell’emendamento da lui proposto

“Una semplice iniziativa di buon senso che pone termine a un grave vulnus discriminatorio rendendo Catania una città più accessibile per le persone con disabilità fisiche”. Così il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Erio Buceti, commenta l’approvazione dell’emendamento da lui proposto che obbliga il Comune di Catania a riservare una quota delle licenze per i taxi esclusivamente per veicoli adatti per il trasporto di persone in sedie a rotelle.