L’imprenditore catanese Giuseppe Basile è diventato Cavaliere del Lavoro

quirinale

L'onorificenza conferita dal presidente della Repubblica

Il presidente della Repubblica ha conferito oggi l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro a 25 imprenditori italiani, tra cui il catanese Giuseppe Basile, amministratore unico di Basicem, azienda fondata dal padre negli anni ’50 per la produzione di prefabbricati in cemento e oggi specializzata nella lavorazione dell’acciaio per costruzioni civili e grandi opere pubbliche.

Negli anni ’80 Basile è entrato nell’impresa di famiglia e ne ha guidato la crescita attraverso la costituzione nel 2001 di Adicem, attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti edili e termoidraulici, e nel 2016 con l’acquisizione di Messider, azienda catanese distributrice di prodotti siderurgici. Oggi il Gruppo è fornitore di materiali da costruzione per opere sia in ambito pubblico che privato, tra cui il porto, la metropolitana e l’interporto di Catania, l’autostrada Olbia-Sassari e i nuovi uffici della ex Ilva di Taranto, e occupa circa 85 dipendenti.

