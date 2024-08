L’incubo cenere costa disagi e (tanto) denaro: cambia la linea al vertice dei sindaci

l'emergenza

Convocata da Enrico Trantino alla ex Provincia: ecco le decisioni adottate

La cenere vulcanica non è più un’emergenza, ma una realtà con cui convivere. Il sindaco metropolitano di Catania Enrico Trantino ha convocato i sindaci del comprensorio etneo per proporre un piano strategico e a lungo termine che superi le soluzioni emergenziali.

I sindaci hanno rilevato i disagi dei cittadini e le ingenti risorse finora investite dai Comuni. La soluzione prospettata prevede una ottimizzazione dei costi, ammortizzati nel tempo, ricorrendo all’acquisto dei mezzi utili alla pulizia delle strade, dei tombini e delle grondaie degli edifici scolastici: aspiratori a risucchio, bobcat con spazzoloni e camion con cestello.Acquistati dalla Città metropolitana, coordinati dalla protezione civile e messi di volta in volta a disposizione dei Comuni che ne avranno bisogno. Attrezzature tecniche più idonee, non più prese in affitto, come è stato fatto sino ad ora, affinché i sindaci potranno risparmiare milioni di euro e non attingere più ai fondi fuori bilancio.

«Sebbene non sia specifico compito della Città metropolitana – spiega una nota – abbiamo deciso di cercare una strategia comune ed abbiamo pensato ad una pianificazione necessaria per raggiungere risparmi di spesa. Se i sindaci saranno d’accordo, la Città metropolitana si farà promotrice di un sostanziale cambio di rotta e acquisterà, con fondi regionali o statali, strumentazioni e mezzi efficienti utili a contrastare la pioggia di cenere lavica», ha dichiarato Enrico Trantino.

Alla riunione hanno anche preso parte l’assessore regionale delle Autonomie locali, Andrea Messina, gli ingegneri Giustolisi e La Rosa, delegati dall’ing. Salvatore Cocina capo del Dipartimento della Protezione civile, l’amministratore unico della SCMC Mario Balsamo e tutti i dirigenti dell’Ente.