«L’intraprendenza de La Sicilia sia da stimolo per tutti, cittadini scelgano informazione di qualità»

LA NOTA

L'Associazione siciliana della stampa e i suoi «migliori auguri per questa nuova sfida, in edicola e in Rete»

«Rilanciare una testata giornalistica storica come La Sicilia è il miglior modo per credere nel futuro della nostra Isola e nel ruolo che può avere l’informazione. Da oggi il quotidiano stampato a Catania è in edicola in tutta la Sicilia con nuovi contenuti e pagine provinciali». Lo afferma, in una nota, l’Associazione siciliana della stampa, auspicando che «questa intraprendenza sia da stimolo per tutti».

«In primo luogo – aggiunge il sindacato dei giornalisti – per i cittadini chiamati a scegliere l’informazione di qualità per conoscere ciò che accade e per farsi un’opinione consapevole. In secondo luogo per tutti gli imprenditori del settore editoriale che ritrovino motivazioni e coraggio per riscoprire gli spazi che ancora oggi la carta stampata può avere seppure in sinergia con le nuove piattaforme tecnologiche. In terzo luogo per gli stessi giornalisti perché difendano le conquiste professionali della categoria quali la competenza, la deontologia, l’equilibrio, il rispetto dei valori, a cominciare da quello della persona e della verità dei fatti».