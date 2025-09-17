L’Ipab diventa sede del Tribunale per i minorenni di Catania

Infrastrutture

L’accordo è stato sottoscritto dal direttore regionale per la Sicilia, Silvano Arcamone, e da Venerando Cacciola, commissario straordinario della struttura

Al termine di una complessa procedura avviata dall’assessorato regionale delle Politiche sociali, l’Ipab di via Cifali diventerà la nuova sede del Tribunale per i minorenni di Catania. È stato firmato, questo pomeriggio, il contratto di acquisto dell’immobile da parte dell’Agenzia del demanio. L’accordo è stato sottoscritto dal direttore regionale per la Sicilia, Silvano Arcamone, e da Venerando Cacciola, commissario straordinario dell’Ipab “Educandato Regina Elena e conservatori raggruppati”. Presenti anche l’assessore regionale alle Politiche sociali, Nuccia Albano, il presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, delegato dal ministero della Giustizia, Roberto Di Bella, e Carla Santocono, procuratore della Repubblica dello stesso tribunale. “Questo importante risultato conclude un articolato percorso – dichiara l’assessore Nuccia Albano – avviato dal mio predecessore nel 2019 e portato avanti negli ultimi due anni fornendo precise disposizioni al commissario dell’Ipab affinché un immobile così prestigioso non diventasse un semplice bene commerciale.

Questo accordo rappresenta, infatti, un successo significativo non solo per l’efficienza amministrativa, ma anche per il valore simbolico e storico di un edificio di grande pregio urbanistico, che potrà ospitare un servizio fondamentale per il territorio. Abbiamo raggiunto un duplice obiettivo: da una parte, garantire un luogo di assistenza e tutela per l’infanzia e l’adolescenza così come preteso dai benemeriti fondatori dell’Ipab e, dall’altra, dare al Tribunale per i minorenni di Catania una sede all’altezza delle sue funzioni e del suo ruolo istituzionale”.