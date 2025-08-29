Lite tra cognati a colpi di mazza da baseball: tre in ospedale e cinque denunciati

il caso

Intervento dei carabinieri in un residence di Sant'Agata li Battiati

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata li Battiati hanno denunciato per rissa cinque persone. Un caso complesso, ma risolto grazie ad una meticolosa indagine, che ha permesso agli investigatori dell’Arma, di ricostruire sia le fasi della rissa, sia di identificare i partecipanti alla violenta lite. In particolare giovedì sera alla Centrale Operativa di Gravina di Catania è giunta la segnalazione per una lite, all’interno di un complesso residenziale, in cui erano coinvolti, tra gli altri, due uomini già noti ai militari.

I Carabinieri di Sant’Agata Li Battiati hanno raggiunto subito il luogo dell’accaduto, già conosciuto come pure le famiglie coinvolte trovando, nella scivola dei garage, diversi soggetti alcune delle quali inginocchiate per terra che tenevano bloccato un uomo tra il muro di confine ed un’utilitaria parcheggiata. I militari, considerato che il cancello di accesso ai garage risultava chiuso, per dare immediato aiuto all’uomo a terra, hanno deciso di attraversare un vialetto perimetrale dello stabile per raggiungere il punto “caldo” della situazione mentre, attraverso gli apparati radio portatili, chiedevano rinforzi alla Centrale.

Tutti i presenti sono stati fatti allontanare dall’equipaggio dell’Arma, mentre la persona che si trovava a terra, un 52enne del posto, è stato aiutato e messo in sicurezza. Nel frattempo, è sopraggiunto una gazzella del Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania in supporto, considerato il numero di persone coinvolte e la circostanza che la zona non risultava perfettamente illuminata.