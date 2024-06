Lite tra minorenni finisce a scazzottate all’uscita della Metro in viale Jonio

catania

Urla, spintoni e brutte parole. E sono proprio le urla ad attirare il titolare della storica farmacia che fa ad angolo. È stato lui a soccorrere i ragazzini feriti con contusioni e graffi, mentre gli altri si sono dileguati

Finisce a scazzottate la bravata di alcuni ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni che in metropolitana hanno preso di mira e deriso alcuni giovani più piccoli tra i 13 e 14 senza un reale motivo. Tutto inizia alla fermata di corso Sicilia dove i più grandi prendono in giro gli altri. Risatine, smorfie di scherno e sguardi minacciosi. Fino all’arrivo alla fermata di viale Jonio dove tutti scendono: fuori dalla stazione i “grandi” accerchiano i “piccoli”.

