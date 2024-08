Lo sbarramento non regge e le acque del Canale Arci finiscono alla Plaia: il video dei bagnanti

Il maltempo a catania

È bastata la prima pioggia estiva di ieri, verso le 15, breve ma intensa, a provocare diversi allagamenti in città, specialmente nella zona sud e determinare la chiusura di un’ora dell’aeroporto Fontanarossa. A San Cristoforo a finire sotto alcuni centimetri d’acqua sono state diverse strade, tra cui via della Concordia e via Stella Polare, ma anche alcuni tratti del viale Kennedy, con notevoli apprensioni per il Cimitero monumentale. Qualche ora dopo però è arrivata la rassicurazione da parte di Multiservizi: almeno al Cimitero, nessun allagamento da registrare.