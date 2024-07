Lo stabilimento balneare della Playa che serviva alimenti scaduto: titolare multato di 1500 euro

catania

Il controllo di Polizia, Forestale e Asp

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Divisione Polizia Amministrativa, della Divisione Polizia Anticrimine, e il personale del Nucleo Operativo del Settore Agroalimentare del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dello S.preS.A.L. e dell’ASP Settore Igiene Pubblica, hanno effettuato un controllo amministrativo in un noto stabilimento balneare di Viale Kennedy.

All’interno della cucina dello stabilimento, autorizzato a svolgere anche attività di ristorazione, sono però emerse diverse irregolarità, dal momento che sono stati rinvenuti, sequestrati e successivamente distrutti diversi alimenti in cattivo e pessimo stato di conservazione, alimenti scaduti, preparati alimentari privi di etichettatura e diversi alimenti di cui non è stato possibile verificarne la tracciabilità. Per queste violazioni il titolare dello stabilimento è stato sanzionato di 1.500 euro.

