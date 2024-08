L’omicidio del principino della droga Ponzo, dopo 12 anni il delitto ancora avvolto nel mistero

Il cold case

Negli ultimi anni alcuni collaboratori hanno raccontato il fatto di sangue verificatosi in via Capo Passero

Un omicidio irrisolto che rimane inceppato nei meccanismi del controllo di spaccio in via Capo Passero. Soprattutto di quel ghiotto turno al civico 121 che l’anno scorso ha scatenato la guerra tra i Nizza e i Cappello. Ed è proprio quella la zona che “governava” Alessandro Ponzo, principino della droga in quel di Trappeto nord, che è stato ammazzato nel 2012 per motivi rimasti misteriosi. Furono appesi cartelloni e manifesti per il suo funerale: un inquietante tripudio in stile Casamonica che fu registrato dalle telecamere dei carabinieri nell’ambito dell’inchiesta passata alle cronache come “Leo 121”. Il segnale radio delle vedette per allertare i pusher dell’arrivo dei piedipiatti.

Un delitto – quasi un cold case visto che sono trascorsi 12 anni – ancora senza movente e senza nomi. Le indagini avviate immediatamente dopo l’omicidio non hanno portato risposte. I sicari agirono con la complicità del buio. E furono protetti dall’omertà e dalla paura. Potenti concimi della cultura mafiosa.Ma ci sono pentiti che in questi ultimi anni hanno parlato. E consegnato input investigativi ai pm di piazza Verga. Tra le pieghe delle motivazioni della sentenza Picanedu, depositate lo scorso anno, venne fuori che Dario Caruana aveva detto qualcosa sull’agguato a Ponzo, genero del trafficante di via Capo Passero Marco Battaglia. Personaggio che, seppur non indagato, spunta nelle carte dell’operazione Ombra della polizia. I santapaoliani sono andati spesso a trovarlo nella sua residenza a Vaccarizzo, dove si è trasferito da qualche tempo.