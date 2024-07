L’omicidio della piccola Elena: la madre Martina condannata a 30 anni

Catania

Pochi minuti fa la sentenza della Corte d'Assise. La giovane donna uccise la figlia di 5 anni e finse un sequestro

Martina Patti è stata condannata a 30 anni. Pochi minuti fa il presidente della Corte d’Assise di Catania, Sebastiano Mignemi, ha letto il dispositivo della sentenza. Il collegio dopo due ore di camera di consiglio ha totalmente accolto la richiesta avanzata nella scorsa udienza dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dalla pm Assunta Musella. E cioè le sono state riconosciute le attenuanti generiche, in considerazione della confessione e della collaborazione dell’imputata, della sua giovane età, equivalenti alle aggravanti contestate. La giovane mamma, 25 anni, due anni fa uccise Elena, con diversi fendenti dopo averla coperta con diversi sacchi neri, poi la seppellì in un terreno di sabbia lavica a pochi metri dalla villetta di via Euclide a Mascalucia. Le accuse nei confronti dei 26enne sono state omicidio premeditato aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato.

Martina ha assistito alla lettura della sentenza dalla cella dell’aula dedicata a Serafino Famà. Anche oggi era vestita con una maglietta bianca e i capelli neri raccolti. Una sorta di divisa, che ha indossato per tutta la durata del dibattimento. La mamma della Patti non ha trattenuto il pianto, mentre gli altri familiari hanno tenuto un atteggiamento composto senza alcun commento. I legali hanno annunciato già ricorso in Appello, dopo le motivazioni che saranno depositate tra 90 giorni. Oggi si era svolta l’arringa dei difensori che si era conclusa con la richiesta dell’assoluzione per incapacità di intendere e di volere (basata sull’ipotesi avanzata dal consulente che fosse in preda a una bolla dissociativa) e in subordine il riconoscimento delle attenuanti con l’esclusione delle aggravanti di premeditazione e futili motivi.

I familiari del papà non erano in aula. A dare la notizia è stata l’avvocato Barbara Ronsivalle, che nelle repliche di questa mattina aveva insistito per l’ergastolo. La Corte d’Assise di Catania ha condannato Patti a risarcire le parti civili: stabilita una provvisionale di 150mila euro per l’ex compagno e 80mila euro per i nonni paterni e gli zii.