L’ortopedico ex assessore di Giarre e la moglie: chi sono le vittime dell’incidente della A29

la tragedia

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Giarre. Le vittime, residenti a Macchia, sono marito e moglie, Giovanni Finocchiaro e Serafina Cantarella, entrambi hanno perso la vita in un violento scontro tra una moto e un’auto avvenuto sull’autostrada A29dir “Diramazione per Birgi”, nel territorio di Paceco. L’incidente si è verificato al km 0,100 dell’autostrada.

La notizia della tragica scomparsa di Giovanni Finocchiaro e della moglie Serafina Cantarella ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Giarre. Finocchiaro era una figura molto conosciuta e stimata, sia per la sua professione medica che per il suo impegno politico, durante la sindacatura Sodano.