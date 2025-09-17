Lotta all’evasione dei tributi, «il regolamento comunale è illegittimo, sia ritirato»

CATANIA

Le organizzazioni datoriali confermano l'intenzione di collaborare con l'amministrazione

«Cna, Confcommercio e Upla-Claai della provincia di Catania esprimono apprezzamento per l’atteggiamento di attenzione, equilibrio e senso istituzionale mostrato dal Consiglio comunale di Catania nel corso del dibattito sul regolamento dell’ente per il contrasto all’evasione tributaria». Lo dicono le organizzazioni datoriali in una nota diffusa alla stampa.

«Anche nel corso della seduta di ieri, tutte le principali componenti politiche dell’aula hanno manifestato forti perplessità sul testo del regolamento proposto dall’amministrazione, condividendo molte delle criticità già sollevate dalle associazioni di categoria nei giorni scorsi: dalla mancata distinzione tra morosità ed evasione, all’automatismo delle sanzioni, fino alla sproporzione dei meccanismi previsti nei confronti delle micro e piccole imprese. È stato inoltre sottolineato il rischio giuridico derivante dall’anticipazione dell’effetto coercitivo a debiti non ancora definitivi, profilo già oggetto di censure da parte del Tar e del Cga in casi analoghi».