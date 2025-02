L’Ottava di Sant’Agata, il maestro del fercolo: «Pochi cori “cittadini” nel cordone, salviamo la tradizione»

Le celebrazioni a Catania

“Abbiamo una festa sempre più ordinata e serena, in cui certamente si va pregando sempre di più. Non è un cammino che si va esaurendo, si deve continuare”. Così monsignor Barbaro Scionti, nel giorno dell’Ottava della festa di Sant’Agata, fa un bilancio delle celebrazioni della scorsa settimana. Incontrando i giornalisti, ha sottolineato come i momenti di raccoglimento sia più frequenti. Ma questo, secondo il maestro del fercolo Claudio Consoli, non basta: “Ci sono sempre meno cori di risposta al richiamo ‘cittadini’ con ‘viva Sant’Agata’ all’interno del cordone. Questo non va bene, la nostra tradizione va salvaguardata accanto alla preghiera”, ha sottolineato. Un punto su cui concorda anche Scionti, che ricorda come “sembra ci sia a volte una sorta di svogliatezza”.