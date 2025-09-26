Luca Parmitano e Catania Capitale della Cultura: «E’ una città unica al mondo»

il personaggio

Il messaggio dell'astronauta a sostegno della candidatura etnea

«Catania è una città unica al mondo, dove la neve si mescola al sale, e una lava antica scorre nelle sue vene. Da sempre crocevia e meta di viaggiatori, si candida a Capitale della Cultura raccogliendo duemila anni di retaggio storico, per farlo evolvere e scrivere insieme il futuro. In questa identità viva e plurale, scienza, ricerca e innovazione sono parte essenziale quanto l’arte e la memoria».

Lo ha detto l’astronauta etneo Luca Parmitano sulla candidatura di Catania a Capitale italiana della Cultura 2028 in una dichiarazione di sostegno che è stata inserita nel dossier presentato ieri sera al ministero della Cultura.