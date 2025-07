Lui ha il braccialetto col divieto di avvicinamento alla ex, scatta l’allarme ma stavolta è stata lei ad andare di notte a casa dell’uomo

il caso

Tutti e due sono stati denunciati dai carabinieri a Catania

L’allarme è scattato intorno all’una del mattino. Era il segnale generato da un braccialetto elettronico che ha subito attivato la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei carabinieri, che ha immediatamente disposto l’invio di una pattuglia del Nucleo Radiomobile già operativa sul territorio. L’efficienza del sistema di monitoraggio e la tempestività della risposta hanno permesso ai militari di giungere in pochissimo tempo nell’abitazione dell’uomo che era sottoposto alla misura cautelare.

Il dispositivo era stato assegnato a un uomo di 30 anni, originario del Marocco e residente a Catania, già destinatario di un provvedimento restrittivo in quanto indagato per maltrattamenti nei confronti della ex compagna. Proprio per impedire ogni ulteriore contatto con la persona offesa, l’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento.