Lungomare di Catania, martedì 20 maggio la presentazione del progetto per la rigenerazione

L'evento

Martedì 20 maggio, a partire dalle ore 15, al Palazzo della Cultura, con l’assessore ai Lavori Pubblici e alle Politiche Comunitarie, Sergio Parisi, i dirigenti e i tecnici del Comune, incontreremo stakeholder, rappresentanti delle categorie professionali e cittadini in un confronto pubblico dedicato alla condivisione del piano strategico per l’attuazione degli interventi integrati, previsti per la rigenerazione del Lungomare e del borgo marinaro di Ognina.

Durante l’incontro verranno illustrate le linee operative scaturite dall’aggiudicazione definitiva del concorso internazionale di progettazione, approvate dalla Giunta comunale lo scorso mercoledì unitamente al progetto di fattibilità tecnico-economica, per avviare la fase esecutiva della valorizzazione dell’area strategica compresa tra piazza Europa e piazza Mancini Battaglia.

Alla presenza dei progettisti autori della proposta vincitrice e dei membri della commissione giudicatrice, sarà possibile visionare il plastico del progetto selezionato per la riqualificazione del borgo e del lungomare di Ognina. Inoltre, attraverso monitor installati nella sala Concetto Marchesi di Palazzo Platamone, saranno visibili le immagini degli altri progetti partecipanti al concorso.

L’obiettivo è avviare un percorso condiviso di informazione e dialogo su un progetto organico che non si limiti alla riqualificazione urbana e paesaggistica del borgo marinaro e del fronte mare, ma che favorisca anche una nuova connessione e una migliore vivibilità tra il mare e la città di Catania.

Intanto, nella giornata di oggi un’altra partecipata edizione del Lungomare Fest con i sorrisi dei bambini e dei nostri concittadini al posto dei clacson e delle file di auto.

(foto di Roberto Vglianisi)