Lungomare Fest, famiglie e bambini protagonisti degli eventi nel litorale pedonalizzato

Grande partecipazione di pubblico anche per l’edizione del Lungomare Fest di domenica 18 maggio, che ha trasformato il tratto di litorale compreso tra piazza Europa e piazza Mancini Battaglia in un vivace e colorato spazio pedonale, vissuto appieno da migliaia di cittadini, famiglie e bambini.

Per l’intera giornata il lungomare è diventato palcoscenico di una giornata all’insegna della convivialità, dello sport, della cultura e della solidarietà, regalando emozioni, momenti di condivisione e tantissime attività per ogni età, in bici e a piedi.

Piazza Franco Battiato (ex Nettuno) ha ospitato la manifestazione di eventi “Lo sport un diritto di tutti”, con esibizioni e attività inclusive promosse da CSVE e associazioni: danza sportiva, tiro con l’arco, basket, rugby, tennis, badminton, calcio balilla e molto altro, per una mattinata all’insegna dell’inclusione e del divertimento di adulti e bambini.

Piazza del Tricolore ha accolto eventi culturali come il laboratorio per bambini ispirato al libro “L’albero di Pierre” di Valentina Carmen Chisari e la presentazione del libro di Pina Spinella “Ricordi… Mi bastava sentirne il profumo”, nell’ambito della rassegna del Comune di Catania “Maggio dei Libri”.

L’Auto books della Direzione Cultura, in collaborazione con AMTS, ha coinvolto numerosi visitatori nel bookcrossing, promuovendo la lettura in modo originale e partecipato, con lo scambio dei libri.

Non è mancato lo spazio alla solidarietà: l’autoemoteca dell’associazione San Marco Donatori Volontari di Sangue ha permesso a molti cittadini di contribuire con gesti concreti, partecipando a screening clinici e donazioni.

Grande afflusso anche lungo il percorso dei mercatini dell’artigianato, le tradizionali casette che hanno incantato i visitatori con creazioni uniche e sapori locali, messi a punto dalle associazioni di espositori che hanno aderito alle iniziative promosse dalla Direzione comunale Attività Produttive.