Lungomare Fest, oggi famiglie e sport protagonisti sul litorale di Catania

L'iniziativa

Piazza Franco Battiato è stata il centro della quinta edizione dello SportCity Day

Tante famiglie con bambini e ragazzi hanno vissuto il lungomare di Catania chiuso al traffico in occasione della ripresa del Lungomare Fest, dopo la pausa estiva. L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione comunale, ha ospitato la quinta edizione dello SportCity Day, evento nazionale organizzato dalla Fondazione Sportcity che si è svolto in contemporanea in 150 città italiane. Numerosi ciclisti e pedoni hanno potuto percorrere il litorale cittadino in sicurezza, senza le auto.

Piazza Franco Battiato è stata il centro delle attività, con tanti giovani atleti impegnati in diverse discipline: badminton, percorsi motori, basket, yoga, hockey, bocce, tamburelli, calcio e molto altro. Un ricco programma reso possibile grazie al contributo del Coni, dello CSain e di numerose associazioni sportive dilettantistiche del territorio.