L’Università di Catania ha un nuovo rettore: eletto Enrico Foti

Istituzioni

A spoglio non ancora ultimato aveva già raggiunto il quorum di 861 voti: alla fine i voti totali sono stati 876

L’Università di Catania ha il suo nuovo rettore: è il professore Enrico Foti. E’ stato lui a spuntarla su Pierfrancesco Veroux, unico rivale rimasto in competizione dopo il ritiro di Ida Nicotra e Salvatore Baglio.

Foti, che già in passato aveva tentato la corsa al Rettorato, a spoglio ancora non ultimato aveva già raggiuto il quorum di 861 voti. Il totale delle preferenze è stato di 876, mentre Veroux si è fermato a 549. Decisivo il voto del personale tecnico amministtativo: dopo lo spoglio delle schede dei docenti Foti era fermo a 754 preferenze, mentre sono stati 125 i voti per lui da parte dei lavoratori TA.

Al termine dello scrutinio, e a proclamazione avvenuta, Foti ha ricordato il suo punto centrale ovvero “gli studenti”. Ha poi invitato a raggiungerlo per in abbraccio gli ex avversari nella corsa a rettore, e ora alleati nella “squadra di governo” dell’ateneo, Ida Nicotra e Francesco Baglio.

Al secondo turno di oggi, che si è concluso alle 19, si sono recati alle urne, quattro in totale divise tra il Palazzo centrale di Piazza Università e il Dipartimento di Matematica alla Cittadella, 1273 docenti e studenti su 1448, pari a 87,91%, e 844 su 1146 lavoratori tecnico-amministrativi (TA), con una affluenza pari al 73,65%.