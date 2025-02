Maestre del Petrarca di Catania aggredite e picchiate: la verità dai video, la mamma forse non era sola

Le indagini

Le indagini dei carabinieri: nell’aggressione all’uscita la madre non sarebbe stata sola Il sindaco Trantino in visita alla scuola. Il caso finisce sul tavolo dell’assessorato regionale

Sono a buon punto le indagini per ricostruire quello che è successo venerdì fuori dall’istituto Francesco Petrarca di via Pantelleria a Catania. I carabinieri della compagnia di Fontanarossa e della Stazione di Nesima hanno già raccolto le testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. A proposito, la scuola è a pochi passi dal teatro dell’esplosione di via Gualandi, a Trappeto Nord, dovuta alla fuga di gas. Gli investigatori quindi potrebbero aver già identificato l’autrice dell’aggressione e valutato le contestazioni da imputare. Sicuramente il reato di lesioni, visto che la maestra colpita dalla mamma di un alunno ha avuto una prognosi di 7 giorni. La collega, invece, pare non sia ricorsa nemmeno alle cure dei sanitari.

Cosa è successo e perché

Tirate di capelli e schiaffi al suono della campanella. La madre non era sola: con lei altri parenti e conoscenti. Gli investigatori, con il coordinamento della procura, stanno cercando di capire se hanno avuto un ruolo attivo nell’aggressione. Oppure avrebbero solo “assistito” al riprovevole spettacolo di violenza, in cui è rimasta coinvolta anche una collega della maestra. Non è ancora chiaro il movente: la donna avrebbe reagito al racconto – tutto da verificare – del figlio che avrebbe accusato la maestra di averlo rimproverato in modo “violento”. La maestra colpita è a casa già da venerdì sera: i medici del pronto soccorso del Policlinico l’hanno dimessa con una prognosi di una settimana. Quindi passerà ancora tempo per il ritorno a scuola.

Il sindaco Trantino a scuola

Oggi alla Petrarca è andato il sindaco di Catania Enrico Trantino. Il primo cittadino e l’assessore alle politiche scolastiche Andrea Guzzardi ieri hanno espresso «la più ferma condanna e vicinanza dell’Amministrazione comunale alle maestre. Stiamo concretamente collaborando con la scuola e le forze dell’ordine per prevenire ulteriori episodi di violenza». La visita nel plesso di via Pantelleria servirà a «testimoniare la vicinanza delle istituzioni cittadine alle maestre aggredite e a tutto il mondo della scuola». Il presidente del consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi ha annunciato che «oggi e domani» nel corso «delle conferenze dei capigruppo» verrà posta la questione e verranno analizzate una serie di proposte in merito. A Trappeto Nord però – dice Anastasi – va potenziata la presenza delle istituzioni e dello Stato».

Si muove la Regione

Il caso è finito anche sul tavolo dell’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale, Mimmo Turano, che oltre a manifestare vicinanza alle insegnanti catanesi, ha avviato uno stretto dialogo con Guzzardi. «L’assessorato si impegna a collaborare con l’amministrazione per rafforzare la sicurezza negli istituti scolastici e sostenere il lavoro degli insegnanti», dice Turano.«Come sindacalisti abbiamo più volte segnalato l’emergenza educativa in cui versano alcune realtà scolastiche catanesi», dicono la Cgil e la Flc di Catania che però «non credono all’inasprimento dei reati» come soluzione al problema. Per le parti sociali si dovrebbero migliorare «i servizi». Soprattutto nelle scuole di frontiera.

