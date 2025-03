Mafia a Catania, così è cambiata la “cupola” di Cosa nostra

L'udienza preliminare

Tutti gli imputati, tranne due, hanno scelto il rito abbreviato. A maggio la requisitoria della pm.

Alla fine la maggior parte dei patteggiamenti non ci sono stati. Mancando il parere favorevole del pm il gup ha rinviato tutto al troncone principale. E quindi gli imputati in prima battuta stralciati sono tornati all’udienza preliminare davanti alla giudice Maria Ivana Cardillo. Il processo è quello scaturito dall’indagine della squadra mobile che l’estate scorsa ha raso al suolo l’ultima cupola della famiglia catanese di Cosa nostra.

I fedelissimi del capo

L’inchiesta fu denominata “Ombra”: un nome che trae ispirazione dal comportamento dell’imputato Francesco Russo, indicato come il rappresentante («il papa», l’hanno denominato nelle intercettazioni) dei Santapaola-Ercolano. Il boss si sarebbe mosso sempre con circospezione e per i contatti diretti con gli affiliati e i capi-squadra avrebbe delegato due uomini di fiducia, Cristian Paternò e Turi ‘palocco’ Mirabella. Gli investigatori della mobile seguono in diretta – grazie a diverse microspie attive – un momento di forte fibrillazione all’interno dell’associazione mafiosa.

Il passaggio di consegne tra boss

Nel 2022 ci sono due operazioni che scuotono fortemente gli equilibri mafiosi: a giugno scatta “Agorà”, a settembre “Sangue Blu”. In questa seconda indagine è arrestato Francesco Napoli “u cavadduzzu”, imputato anche in questo procedimento. Russo avrebbe ereditato il ruolo da Napoli dopo che è finito in carcere. Un chiarimento preciso: Russo a differenza di Napoli non risulta essere “un pungiutu”. Quindi non sarebbe mai diventato “uomo d’onore” come il nipote di Pippo Ferrera, ‘u cavadduzzu. Anzi Ciccio Napoli, come racconta l’ex reggente di Cosa nostra Santo La Causa era un “uomo d’onore riservato”, nomina conosciuta solo dalle più alte cariche del clan.

La scelta dei riti

Ieri nel corso dell’udienza preliminare sono stati finalmente delineati i tronconi. Solo due imputati hanno optato per il rito ordinario: Paolo Venuti e Giacomo Floriddia, coinvolti in un episodio di estorsione. Gli altri, invece, vanno in abbreviato.