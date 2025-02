Mafia a Catania, l’Arcivescovo Renna sul blitz Mercurio: «Con dolore vedo tanti inquisiti per corruzione»

Il messaggio

«Supplico di lasciare perdere queste strade che attentano alla carità», ha detto l'arcivesovo

«Con dolore apprendo che tante persone impegnate nella cosa pubblica vengono inquisite e arrestate per corruzione. In attesa che la giustizia faccia verità, supplico di lasciare perdere queste strade che attentano alla carità: quando sbaglia chi è responsabile della cosa pubblica, vengono ferite città intere». Così l’Arcivescovo Metropolita di Catania Luigi Renna in un messaggio ai fedeli in occasione della Quaresima 2025 in merito all’operazione Mercurio della Dda etnea sulla famiglia Santapaola Ercolano di Cosa nostra che ha portato all’arresto i 19 persone tra cui il deputato regionale Giuseppe Castiglione. capogruppo del MpA e componente dell’Antimafia in Sicilia, accusato di voto di scambio politico mafioso.