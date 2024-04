Mafia, concorso esterno: 11 anni a imprenditore

Inchiesta Picaneddu

La sentenza è arrivata ieri pomeriggio a Catania.

La pena è di quelle che fa male. E tanto. Andrea Consoli è stato condannato dalla prima sezione penale del Tribunale, presieduto da Anna Grazia Caserta, a 11 anni di reclusione per concorso esterno alla mafia e riciclaggio. La sentenza – arrivata ieri pomeriggio intorno alle 17 – è l’epilogo del processo di primo grado, troncone ordinario, della maxi inchiesta Picaneddu che colpì la cellula dei Santapaola-Ercolano. E mentre i boss hanno tutti optato per il rito abbreviato (stanno affrontando l’appello), l’imprenditore accusato di aver nascosto 500mila euro a Giovanni Comis, storico affiliato di Cosa nostra, ha affrontato il dibattimento dell’ordinario. Consoli sarebbe stato il socio pulito per la Q Records, etichetta discografica specializzata in neomelodici che è finita sotto sequestro penale e di misure di prevenzione. A tal proposito, Consoli ha anche fatto un cameo in un videoclip.