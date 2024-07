Mafia imprenditoriale: ecco chi è il pentito che ha svelato gli affari dei Pillera

Il blitz Filo Conduttore

Il collaboratore entrò nel clan grazie al matrimonio con la nipote del boss.

Si chiama Salvatore Messina, detto Turi Manicomio, il collaboratore di giustizia che ha svelato agli investigatori i segreti del volto imprenditoriale del clan Pillera-Puntina. Messina ha rivestito una posizione apicale nella cosca catanese: sei anni fa decise di voler cambiare vita. I suoi verbali fanno parte delle oltre 200 pagine dell’ordinanza firmata dalla gip Simona Ragazzi che hanno portato all’arresto di 10 persone nell’ambito del blitz Filo Conduttore.

Il matrimonio con la nipote del boss

Il pentito ha raccontato di essersi affiliato alla “famiglia” a 21 anni quando sposò Rosalinda Finocchiaro, figlia di Rosa Pillera e sorella di Santo Finocchiaro, uno degli indagati di oggi. La suocera di Messina è quindi la sorella di Turi Cachiti Pillera, storico capomafia. C’è da dire che Rosalinda Finocchiaro è imputata di bancarotta fraudolenta nel fallimento della Dosian, una delle società al centro dell’operazione delle fiamme gialle etnee. Il pentito racconta la guerra tra i Pillera e i Mazzei negli anni ’90 fino all’unificazione con i Cappello. Che però nel tempo sfumò.

Il sistema dei subappalti per arricchire il clan