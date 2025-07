Mafia: medico chiedeva favori al clan Bottaro-Attanasio di Siracusa. L’inchiesta della Dia di Catania

A Ortigia

Coinvolti nell'indagine anche un dirigente dell’Asp e agenti di polizia municipale

Un medico, un dirigente dell’Asp, agenti di polizia municipale sono coinvolti nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catania dei giorni scorsi su un gruppo che comandava nel centro storico di Ortigia a Siracusa. Spuntano altre figure, dunque, legate in qualche modo ai quattro siracusani arrestati venerdì scorso per associazione di stampo mafioso. Il gruppo avrebbe utilizzato violenza, minaccia ed estorsione ai danni dei titolari di alcune attività commerciali in aree ad altissima affluenza turistica e imposto il “pizzo” ai proprietari dei servizi “ape calessini”, utilizzati per visitare il centro storico di Ortigia. Orazio Scarso, già elemento apicale del clan Bottaro-Attanasio, era al vertice dell’associazione criminale composta da Claudio Guzzardi, Christian Fontana e Andrea Sapienza.