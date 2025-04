Mafia, sequestrati altri 1,3 milioni agli Scalisi di Adrano: «Vivono abitualmente di attività delittuose»

L'indagine

Il provvedimento del Tribunale di Catania eseguito dai finanzieri: colpiti il boss Giuseppe Scarvaglieri e il npote Salvatore Calcagno

Sei fabbricati (uno a Nicolosi, tre ad Adrano e due a Giardini Naxos), , un terreno, tre autovetture e un motociclo, una ditta con sede ad Adrano che si occupa di trasporto merci su strada, e alcuni rapporti finanziari, per un valore complessivo di 1,3 milioni sono stati sequestrati a Giuseppe Scarvaglieri e Salvatore Calcagno, ritenute figure di spicco del clan “Scalisi” di Adrano ritenuto da sempre vicino ai “Laudani” di Catania.

Il provvedimento è del Tribunale di Catania, che ha accolto la richiesta della Procura Distrettuale etnea ed è stato eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di Catania.

L’indagine è scaturita dall’inchiesta “Follow the Money” condotta dai finanzieri di Catania nel 2021 quando agli Scalisi furono sequestrati preventivamente beni per un valore di circa 75 milioni di euro.

In quella occasione Giuseppe Scarvaglieri detto “Pippo u Zoppu”, ritenuto il capo storico degli Scalisi e il nipote Salvatore Calcagno, detto “Ballalla”, furono arrestati per associazione mafiosa e aver trasferito fraudolentemente valori, agevolando gli interessi del clan. Di recente, si è concluso il processo di appello che ha visto la conferma della condanna di primo grado a tre anni e 8 mesi per Scarvaglieri e a 11 anni e 4 mesi per Calcagno.

Secondo quanto emerso dalle indagini i due condannati – ritenuti soggetti “pericolosi” – avrebbero vissuto abitualmente con i proventi delle attività delittuose del clan.