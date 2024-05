Mail dell’Università di Catania per sostenere un candidato, prescrizione per ex rettore e dipendente

il caso

La vicenda risale al 2012, prima delle elezioni regionali. Il pronunciamento della corte d'appello

La terza Corte d’appello di Catania ha dichiarato il «non doversi procedere» perché «i reati sono estinti per prescrizione» nei confronti dell’ex rettore Antonino Recca e del dipendente dell’ateneo Nino Di Maria nel processo sull’invio di una mail elettorale a sostegno di una candidata nel 2012 dell’Udc all’Ars, che si è poi ritirata, utilizzando una lista di posta elettronica e il server dell’università.

In primo grado, nel gennaio del 2018, erano stati condannati, rispettivamente a un anno e a otto mesi di reclusione, pena sospesa, per uso di dati segreti a fini non patrimoniali e assolti dall’accusa di induzione a rendere dichiarazioni mendaci. In primo grado è stato assolto, ed è uscito dal procedimento, il responsabile della struttura informatica, Enrico Commise.