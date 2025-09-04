Maletto, rissa tra tunisini e romeni finisce a coltellate: due feriti (uno è grave)

il caso

La lite era iniziata nel pomeriggio, poi in tarda serata lo scontro in via Vittorio Emanuele

Non è ancora chiara la dinamica, e le motivazioni, che hanno portato ad un duplice accoltellamento avvenuto ieri sera poco dopo le 23 in via Vittorio Emanuele a Maletto. Da una prima ricostruzione, sembra che una lite sia scoppiata tra due tunisini e due rumeni, probabilmente per futili motivi.

Un primo alterco sarebbe già avvenuto nel pomeriggio in una piazza. Ieri sera, però, la situazione è degenerata, con i 4 che sono venuti alle mani, e con alcuni di loro che hanno addirittura tirato fuori dei coltelli, che hanno portato a gravi conseguenze.