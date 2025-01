Maltempo a Catania, sulle scuole il chiarimento di Trantino: «Attenzione a falsa ordinanza»

Disposizioni

Il primo cittadino interviene con una nota su Facebook per rispondere ai tanti studenti che si chiedevano cosa è stato deciso per domani

La risposta alla domanda di tanti studenti catanesi sull’eventuale chiusura delle scuole anche per la giornata di domani arriva direttamente dal sindaco Enrico Trantino, che non soltanto chiarisce che le lezioni si terranno regolarmente ma smentisce al tempo stesso una ipotetica ordinanza comunale che sostiene invece la chiusura.

“Sta girando un’ordinanza a mia firma con cui avrei disposto la chiusura delle scuole anche per domani. E’ un falso”, sottolinea il primo cittadino catanese.

“Per domani è prevista allerta gialla e le lezioni si terranno regolarmente. Non mi sono state rappresentate situazioni particolari, anche perché – è giusto precisare – molti dirigenti scolastici non hanno avuto la possibilità di controllare lo stato di fatto.

Naturalmente, dove in primissima mattinata dovessero riscontrare situazioni particolari, lo potranno segnalare e si disporrà la chiusura del singolo istituto scolastico, utilizzando i mezzi di comunicazione più diretti di cui oggi disponiamo.