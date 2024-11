Maltempo, il sindaco di Catania Enrico Trantino: «Precipitata l’acqua di un anno»

Il messaggio sui social

Il primo cittadino etneo ringrazia poi il sindaco di Bologna Lepore per la solidarietà. E sulle scuole: «Fatta una ricognizione di quasi tutte»

«La sospensione delle attività didattiche ci ha consentito di compiere una ricognizione in quasi tutti gli edifici scolastici, ne approfitto per ringraziare gli assessori Guzzardi e Petralia per il gran lavoro svolto). Abbiamo registrato alcune criticità, in gran parte risolte. In un edificio è caduta una porzione di controsoffitto, e non di tetto, come ho letto da qualche parte, che mi dicono sia stata già ripristinata. Le nostre scuole avrebbero bisogno di seri interventi di riqualificazione, che progressivamente stiamo cominciando ad attuare, sebbene il percorso sia particolarmente lungo». Lo scrive il sindaco di Catania, Enrico Trantino, su Facebook, sul maltempo che ha colpito la città.