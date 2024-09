Maltempo nel Catanese, luminarie e alberi abbattuti nella zona jonica

danni ingenti

Tre persone ferite ad Aci San Antonio

Dalle 15 imperversa il maltempo nell’area jonica etnea e nell’Acese, in particolare dove c’è stata anche una intensa grandinata. Vigili del fuoco già in piena attività per le operazioni di soccorso a persona e per la messa in sicurezza nella zona di Fondachello.

Nell’Acese a Lavinaio c’è stata una grandinata che ha provocato danni alla viabilità; ad Acireale, in corso Umberto, invece, le casette allestite lungo la strada per la manifestazione artigianale sono state trascinate dal forte vento. Ad Aci S.Antonio, in piazza Maggiore, il forte vento ha fatto crollare le luminarie artistiche allestite. Pesanti i danni materiali. Tre persone sono rimaste ferite.

All’ingresso di Acireale, transito veicolare bloccato lungo la via Colombo per via della caduta di alberi sulla sede stradale e di impianti di reclame abbattuti dal forte vento. Pesanti disagi si segnalano anche nelle strutture balneari di Capomulini.