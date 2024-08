Meteo, previsti numerosi temporali. E l’Etna torna a imbiancarsi

Il bollettino

Violenti temporali previsti soprattutto nel pomeriggio del 28 agosto. Intanto prima neve suila cima del vulcano

Torna il maltempo, anche in alcune parti della Sicilia. iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Un piccolo vortice in quota influenza il tempo su alcune regioni. Giornata che trascorrerà con una mattinata stabile e in prevalenza soleggiata, salvo locali piogge in Sicilia. Nel pomeriggio invece scoppieranno numerosi temporali sugli Appennini e sulle zone vicine ad essi, localmente fin verso Roma est e sulle coste meridionali e diffusi in Sicilia, dove il bianco è tornato a farsi vedere sulla cima dell’Etna. Clima sempre molto caldo.