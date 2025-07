Manda in frantumi il vetro di un’auto in sosta e ruba la valigia di una turista: preso ladro catanese

criminalità

Il furto in via Recalcaccia. Arrestato dalla polizia un pregiudicato 36enne

Ha mandato in frantumi il finestrino di un’autovettura parcheggiata in centro, ma un testimone che ha assistito alla scena ha chiamato la Polizia, che è intervenuta riuscendo ad arrestare il ladro. L’uomo, un 36enne catanese pluripregiudicato, è stato fermato mentre tentava di fuggire con la valigia appena asportata ancora in mano.

E’ successo tra sabato e domenica scorsi quando l’uomo dopo aver spaccato il finestrino di una macchina parcheggiata in via Recalcaccia, ha asportato dal suo interno una grande valigia bianca per poi fuggire via in direzione di Piazza Spirito Santo.