Marchi contraffatti e prodotti non sicuri, la Gdf sequestra 58mila articoli e denuncia 10 persone

la verifica

Circa 58.000 articoli contraffatti e non conformi agli standard di sicurezza sono stati sequestrati nell’ultimo mese da militari della Guardia di finanza di Catania in 13 esercizi commerciali della provincia etnea nell’ambito di un’operazione volta alla repressione della contraffazione e al controllo della sicurezza prodotti. Sono stati denunciati quattro cinesi e sei italiani, che rischiano multe fino a 25mila euro.

Il Gruppo di Catania e la Compagnia di Acireale hanno avviato una serie di interventi in negozi gestiti da cinesi a Trecastagni, Gravina di Catania e Misterbianco che hanno portato alla scoperta di quasi 40.000 articoli – oltre 5.000 giocattoli e 34.000 articoli di cancelleria – non conformi alle normative di sicurezza. Nel settore dell’abbigliamento sono stati sequestrati oltre 800 capi e accessori recanti noti marchi contraffatti, tra cui Hugo Boss, Hermès e Louis Vuitton.

La Compagnia di Riposto ha invece sequestrato circa 16.000 articoli di bigiotteria privi delle informazioni minime in materia di sicurezza come il marchio CE, l’importatore e il fabbricante, mentre i finanzieri della Compagnia di Paternò hanno sequestrato 142 cuscini con una mendace riproduzione del marchio Irge, privi delle opportune caratteristiche anallergiche e di sicurezza.