Mario Basso non crede alla versione di Bruna: «Mia cugina Maria felice a Catania? Non è vero»

il processo

Mario Basso non crede alla parole di Bruna Crestani, amica della cugina Maria Basso, sentita in video collegamento come testimone nel processo in corso a Catania a carico di Paola Pepe, accusata di omicidio e circonvenzione di incapace.

Maria Basso è deceduta in una struttura del Catanese, nel dicembre 2022, dopo un trasferimento lampo dalla casa di riposo di Asiago. La nipote Paola Pepe aveva “ritrovato” la parente veneta in occasione della festa per gli 80 anni avvenuta a settembre 2022. Secondo una perizia di un consulente della procura Maria Basso è morta dopo aver una polmonite ab ingestis: la donna aveva una patologia per cui non poteva ingerire cibo solido ma solo omogenizzato. L’amica della vittima ha raccontato di aver sentito Maria Basso dopo l’arrivo a Catania e l’aveva trovata più contenta e parlava meglio. Per il cugino, che ha denunciato il caso da cui è partita l’inchiesta, la testimonianza non è credibile.

