Mascali, Citroen C3 “vola”: due ventenni di Biancavilla feriti, uno è in gravi condizioni

Autostrada A18

L'automobilista è stato trasferito in elisoccorso al Cannizzaro di Catania

Grave incidente stradale autonomo questa mattina, poco dopo le 11.15, sull’A18 all’altezza di Tagliaborse (Mascali) dove una Citroen C3 con a bordo una coppia di ventenni di Biancavilla, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo.

L’utilitaria ha compiuto un volo di circa 6 metri, “planando” sulla sottostante strada, in prossimità di un cavalcavia, nell’agro di Nunziata. Nel drammatico impatto ad avere la peggio è stato il conducente della vettura che è rimato gravemente ferito. Immediati sono scattati i soccorsi del 118. Il conducente della Citroen è stato condotto in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove è giunto in codice rosso. La passeggera, anche lei ventenne, ha riportato ferite meno gravi, è stata invece condotta al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Isidoro di Giarre.