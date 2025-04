Mascali, dall’ispezione dei rifiuti la polizia locale è risalita agli “sporcaccioni”: tutti multati

Nel Catanese

Nel corso dell'operazione, sono stati passati al setaccio decine di sacchetti di rifiuti, permettendo agli agenti di individuare i presunti responsabili degli scarichi illegali

Operazione di contrasto al deposito illegale di rifiuti a Mascali, (Catania) dove gli agenti della polizia municipale, supportati dall’Ufficio igiene ambientale e dallo stesso sindaco Luigi Messina, hanno passato a setaccio numerose discariche in tre macro-aree del territorio comunale.

Decine i sacchetti di rifiuti controllati, attraverso i quali gli agenti sono potuti risalire ad alcuni responsabili degli scarichi illegali, che sono stati sanzionati. I controlli sono ancora in corso e potrebbero portare ad individuare ulteriori trasgressori, che saranno anch’essi sanzionati.