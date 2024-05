Mascalucia, gli sporcaccion di via Tre Altarelli sono stati segnalati alla Procura

Lotta alle discariche abusive

Il sindaco: «Chi getta rifiuti abusivamente va incontro ad un illecito penale»

Tolleranza zero a Mascalucia per gli incivili che conferiscono rifiuti in discariche abusive. È di questi giorni la segnalazione immediata alla Procura della Repubblica per ipotesi di reato ambientale per gli individui che hanno conferito abusivamente rifiuti ingombranti in via Tre Altarelli.

Questo l’esito dell’attività investigativa condotta dal Comando di Polizia Locale guidata dal Comandante Orazio Giovanni Vecchio. Un’opera condotta con estrema accuratezza, che ha consentito l’individuazione degli incivili che adesso dovranno rispondere a norma di legge della propria condotta.