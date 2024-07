Mascalucia, l’incendio di sterpaglie si estende anche ad un capannone del Comune

Il rogo

Vigili del fuoco al lavoro

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania stanno intervenendo a Mascalucia per domare un incendio di sterpaglie in via Santa Margherita che sta interessando anche un capannone utilizzato per il ricovero mezzi comunali.. All’opera vi sono tre squadre più alcuni rincalzi. I pompieri stanno valutando anche l’opportunità di un supporto aereo.

