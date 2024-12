Mattarella sarà a Militello Val di Catania il 7 gennaio, l’emozione del sindaco Burtone

LA VISITA

Il Capo dello Stato inaugurerà la scuola Pietro Carrera appena ristrutturata

«È per me una grande emozione poter dare notizia che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita nella nostra città di Militello Val di Catania il prossimo 7 gennaio. Non penso ci siano parole adeguate per esprimere questa gioia. Il Capo dello Stato, l’Istituzione più importante della nostra Repubblica a Militello. Basta questo a rendere straordinario questo evento per la nostra comunità e per tutto il comprensorio». Lo afferma il sindaco di Militello in Val di Catania e deputato regionale del Pd, Giovanni Burtone.