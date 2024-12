Maui non sbaglia mai: il cane antidroga della Polizia scopre la serra per la marijuana nella camera da letto di un pregiudicato

droga

Il controllo degli agenti delle Volanti in uno stabile di via Medaglie d'Oro a Catania

Coltivava la marijuana in camera da letto, ma il fiuto del cane antidroga Maui lo ha inchiodato e così un 36enne catanese è stato arrestato dalla Polizia per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Ad agire sono stati gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania che insieme alle unità cinofile hanno eseguito un controllo in uno stabile di via delle Medaglie d’Oro. Raggiunto il secondo piano, il cane antidroga Maui, ha immediatamente segnalato con insistenza la presenza di sostanza stupefacente all’interno di un appartamento. I poliziotti hanno quindi cercato di rintracciare il proprietario per farsi aprire, ma quest’ultimo telefonicamente ha riferito di trovarsi fuorisede e di non poter incaricare nessuno per aprire la porta di casa. Gli agenti però ben conoscendo l’infallibile fiuto di Maui, hanno intimato all’uomo di recarsi immediatamente sul posto.