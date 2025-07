Medicina, tutti on line gli insegnamenti del “semestre filtro” per l’ammissione a Unict

Ateneo

C’è tempo fino al 25 luglio per iscriversi tramite la piattaforma Universitaly e pagare il contributo forfettario tramite il Portale Smart_Edu dell'Università di Catania

A Catania, tutti gli insegnamenti dei corsi di Chimica e Propedeutica Biochimica, Fisica e Biologia, previsti nel cosiddetto “semestre filtro di ammissione” per gli studenti che si iscriveranno al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per il prossimo anno accademico, saranno erogati in modalità online.

La decisione, molto attesa dagli aspiranti studenti, arriva in tempo utile rispetto alla scadenza delle iscrizioni, fissata per venerdì 25 luglio. Per favorire la più ampia partecipazione possibile, l’Ateneo catanese ha previsto che le attività didattiche si svolgano in modalità telematica sincrona, con inizio il 1° settembre e conclusione il 7 novembre 2025. Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì, con una durata giornaliera di sei ore, a partire dalle 9 del mattino.

Il “semestre filtro”, o “semestre aperto”, rappresenta la novità principale della recente riforma voluta dalla Ministra Anna Maria Bernini, che ha abolito i test d’ingresso, sia in presenza che online. Le nuove modalità di ammissione prevedono infatti l’iscrizione libera, dal 23 giugno al 25 luglio, ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Veterinaria tramite la piattaforma Universitaly. Allo stesso tempo, è richiesta anche l’iscrizione a un corso di studio affine, come ad esempio Biotecnologie, Scienze Biologiche, Farmacia, Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali, o alcuni corsi delle Professioni Sanitarie.

Al momento dell’iscrizione, ogni studente dovrà indicare la sede presso cui intende frequentare il semestre aperto, insieme al corso affine scelto. Inoltre, sarà necessario selezionare almeno 9 sedi alternative (per un totale di 10 preferenze) per frequentare il semestre filtro, e almeno 10 sedi in cui proseguire eventualmente il corso affine nel secondo semestre.

Chi sceglierà l’Università di Catania come prima opzione per la frequenza del “semestre filtro” dovrà, entro il 25 luglio, completare la procedura di iscrizione versando il contributo forfettario previsto. Per farlo, è necessario registrarsi al Portale Studenti Smart_Edu dell’Ateneo, accedendo con le proprie credenziali o tramite SPID. Dopo l’accesso, occorre inserire il codice di iscrizione ottenuto sulla piattaforma Universitaly, compilare tutti i campi richiesti, autorizzare l’accesso alla banca dati INPS per la verifica dell’indicatore ISEEU, confermare la domanda e infine procedere al pagamento attraverso la sezione “Tasse e contributi”.

Il contributo forfettario nazionale varia in base all’ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Università) valido al momento dell’iscrizione. L’importo è di 250 euro per gli studenti con un ISEEU superiore a 30.000 euro, e di 200 euro per chi ha un ISEEU compreso tra oltre 22.000 euro e 30.000 euro, a condizione che l’attestazione venga presentata entro la scadenza delle iscrizioni. Gli studenti con un ISEEU pari o inferiore a 22.000 euro sono esonerati dal pagamento. Altri casi di esonero sono previsti dalla normativa nazionale e dal Regolamento dell’Università di Catania per la contribuzione studentesca relativo all’anno accademico 2025/2026.

Al termine del semestre aperto, ogni studente dovrà quindi sostenere gli esami di profitto relativi ai tre insegnamenti previsti: Chimica, Fisica e Biologia. Ciascun esame assegna 6 crediti formativi universitari (CFU), che saranno riconosciuti anche nel caso in cui lo studente decida di proseguire nel corso affine. Le prove d’esame saranno identiche su tutto il territorio nazionale e si svolgeranno in contemporanea, nello stesso giorno. Gli studenti avranno due appelli a disposizione: il primo il 20 novembre 2025, il secondo il 10 dicembre 2025.

I punteggi ottenuti in ciascun esame contribuiranno alla formazione della graduatoria nazionale. Gli studenti che non saranno ammessi al secondo semestre del corso di laurea in Medicina, Odontoiatria o Veterinaria, ma che avranno conseguito un voto non inferiore a 18/30 in ciascuna prova, potranno comunque proseguire nel corso affine scelto, con il riconoscimento di tutti i CFU acquisiti.