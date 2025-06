Meta Catania in paradiso: batte il Napoli (3-2) e vince lo scudetto

calcio a 5

In una emozionante gara 2 al PalaCatania i rossazzurri bissano il successo dello scorso anno

Lo strapotere della Meta non conosce ostacoli. La formazione rossazzurra ha vinto il secondo scudetto bissando l’impresa dello scorso campionato. In finale a inchinarsi è stato ancora il Napoli superato quest’anno anche nella finale di Supercoppa.

Il 2-0 dell’andata ha permesso agli uomini allenati da Juanra di giocare il match decisivo in casa con il sostegno di 4 mila spettatori. Uno spettacolo a cui ha partecipato tutta la città. Nel primo tempo il brasiliano Turnena ha scavato il solco segnando una doppietta. Vantaggio su un piazzato. Bis quando il Napoli aveva avanzato il portiere in attacco lasciando la propria rete libera. Nella ripresa il 3-0 di Podda in diagonale. Napoli accorcia fino al 3-2 a un minuto dal termine ma senza arrivare al pari anche se all’ultimo secondo c’è un brivido. In lacrime il presidente Enrico Musumeci: “confermarsi era ancor più complicato. Abbiamo un grande gruppo. Ed è il successo di Catania”.