Metano, Catania Rete Gas oggi prova l’accensione della fiamma a Trappeto Nord e San Nullo: intanto si riduce la “zona rossa”

DOPO L'ESPLOSIONE

Una prova importante perché serve a verificare la corretta pressione nelle condutture

Tecnici di Catania rete gas oggi, alle 15.30, accenderanno la “fiamma” in via Sebastiano Catania, all’altezza del numero civico 313. Lo rende noto il presidente dell’azienda, Gianfranco Todaro, sottolineando che è «una prova importante perché serve a verificare la corretta presenza del gas nelle condotte nei quartieri di Trappeto Sud e San Nullo», interessati dall’esplosione del 21 gennaio scorso.

Dopo la fuga di gas e l’esplosione, gli immobili nella cosiddetta “zona rossa” di via Fratelli Gualandi erano stati dichiarati inaccessibili. Nei giorni scorsi a verificare lo stato degli appartamenti sono stati i tecnici dello Iacp. In assenza di danni evidenti, considerato che gli «impianti idrico-fognari sono funzionanti» (e altrettanto si può supporre di quelli elettrici), è possibile tornare dentro agli immobili tra i civici 6 e 12 e 21 e 23 di via Gualandi. Si tratta, in totale, di 32 persone (minori inclusi) alle quali è adesso permesso di tornare nelle proprie abitazioni.

